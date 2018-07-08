Осужденнный экс-президент Бразилии может выйти из тюрьмы

Судья Апелляционного суда Бразилии Рожериу Фаврету постановил выпустить из-под стражи экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. В апреле этого года Лула да Силва начал отбывать 12-летнее наказание за коррупцию, пишет ТАСС.

С решением судьи Фаврету не согласился судья первой инстанции Сержиу Моро. Он обжаловал решение Фаврету, потому что Фаврету, по его мнению, недостаточно компетентен для решения по законности заключения под стражу. Моро участвовал в процессе с первого дня и вынес первоначальный вердикт по делу экс-президента.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который попал в тюрьму по итогам уголовного процесса.