Коротченко: американские ПРО не будут размещать на Украине

Вашингтон никогда не пойдет на размещение средств ПРО на территории Украины, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В интервью РИА Новости Коротченко заявил, что размещение средств противоракетной обороны на территории Украины может вызвать масштабную конфронтацию с Россией, и руководство США осознает эти риски.

Он назвал заявление главы украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака о размещении ПРО США и нескольких дивизионов Patriot "в высшей мере безответственным заявлением". Идея пришла в голову Бадраку, когда он пытался решить проблему вступления Украины в НАТО.

Военный эксперт полагает, что американский президент не согласится на такое решение в силу ряда причин.

"Во-первых, Украина — нестабильная страна, которая находится в состоянии гражданской войны. Во-вторых, Россия не позволит этому случиться", — сказал Коротченко.

Россия восприняла бы такой шаг как переход "красной линии" — прямой военно-политический и геополитический вызов, который может вызвать крайне жесткую ответную реакцию и стать причиной международного кризиса, считает эксперт.

По мнению экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, Киеву придется ждать приглашения в Североатлантический альянс около 20 лет. По правилам альянса, претендовать на членство могут только те страны, у которых нет территориальных споров с сопредельными государствами. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что хотел бы видеть страну членом НАТО до 2030 года.