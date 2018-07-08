На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов: минимум 10 человек погибли

На северо-западе Турции произошло ЧП. В провинции Текирдаг сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капыкуле — Стамбул.

На место прибыли экстренные службы.

По меньшей мере десять человек погибли, еще 73 пострадали.

Причины инцидента пока не установлены, передает ТАСС.