Тур де Франс. Петер Саган выиграл второй этап веломногодневки

Во Франции продолжается самая престижная веломногодневка "Тур де Франс". В воскресенье, 8 июля, состоялся второй этап. Гонщики проехали более 180 км от городка Муллерон-Сен-Жермен до Ля Рош-сюр-Йон.

Победу на этапе одержал словацкий велогонщик немецкой команды Bora-Hansgrohe Петер Саган. Второе место занял итальянец Сонни Кольбрелли из команды Bahrain-Merida, третье — француз Арно Демар из Groupama-FDJ. Россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin стал 39-м, его партнер по команде Павел Кочетков – 88-м.

В генеральной классификации лидерство захватил Саган. Словак на шесть секунд опережает колумбийца Фернандо Гавирию из Quick-Step. Закарин отстает от Сагана на 16 секунд. Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум (Sky) проигрывает словаку 1 минуту 7 секунд.