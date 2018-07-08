Умер писатель Валерий Ганичев

Писатель, журналист, бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев умер в воскресенье на 85-м году жизни. "Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Союза писателей РФ.

Из-под пера Валерия Ганичева вышли такие романы, как "Адмирал Ушаков" и "Росс непобедимый". С 1994-го и до февраля нынешнего года он занимал пост председателя правления Союза писателей России. На этом посту его сменил писатель Николай Иванов. В разные годы Ганичев был главным редактором газеты "Комсомольская правда", изданий "Роман-газета" и "Роман-журнал. XXI век".

Комментируя грустную новость, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что вместе с Ганичевым ушла целая эпоха в русской литературе. "Валерий Николаевич – целая эпоха для русской литературы, для Союза писателей России, который он возглавлял много лет, – приводит слова Толстого ТАСС.

Кончину Ганичева Толстой назвал большой утратой и отметил, что писатель прожил достойную жизнь. Он выразил сочувствие близким покойного.

Информации о месте и времени похорон пока ничего не сообщается.