Как мятеж левых эсеров повлиял на ход истории

Сто лет назад 6 июля в молодой Советской России произошло событие, которое могло стать большой развилкой и кардинально изменить будущее страны. Для историков это — мятеж левых эсеров. После Октябрьской революции 1917 года левому крылу партии социалистов-революционеров (левых эсеров) оказалось с партией большевиков все еще по пути. Вместе взялись строить социализм. Представители левых эсеров вошли в руководящие органы страны, в Совет народных комиссаров (СНК), были членами ВЧК, возглавили несколько наркоматов. Но уже в марте 1918-го Брестский мир между большевиками и Германией левые эсеры сочли предательством интересов страны. А в мае большевики начали у крестьян насильственно изымать зерно и продукты, обрекая село на голод. Левые эсеры протестовали, но тщетно. Тогда у эсеров созрел план, который и был реализован 6 июля. Днем стало известно об убийстве двумя членами партии немецкого посла Мирбаха. А потом вспыхнул мятеж. Быстро расправившись с заговорщиками, большевики возглавили в стране политическую монополию. Вплоть до последнего десятилетия ХХ века.

Разговор происходил в гостиной, окна которой выходили на улицу. Красивый зал, отделанный светлым мрамором, в розовых, тускло-гранатовых, ореховых тонах. Тот самый зал за сто лет, кажется, и не изменился. Так его описал Яков Блюмкин, сотрудник ВЧК, который здесь 6 июля 1918 года убил немецкого посла фон Мирбаха.

Вначале в него стреляли из пистолетов. Раненый посол бежит. Его добивают брошенной в след бомбой. Сами чекисты ранены — в них стреляла охрана посольства — но они смогут сбежать через окно.

Интервью уникально, поскольку нашли его в архивах только сейчас, Блюмкин в подробностях рассказал о случившемся. "Двадцать адских минут. Все время я смотрел этому человеку в глаза, говорил весомо, вежливо, и все время меня неотступно занимала мысль: я должен убить его, убить, убить", — вспоминал Блюмкин.

Разумеется, главная цель организаторов не дипломат. Били по отношениям Германии и Советской России. Провокация должна была развязать новую войну. Действовать призывала лидер левых эсеров Мария Спиридонова.

"Как говорила Спиридонова, скоро вокруг Москвы будет дым коромыслом. Мы вместе с большевиками и Ленин: куда денется, мы будем сражаться вместе против немцев, будет не до продовольственной диктатуры не до всех искривлений. Они не собирались свергать большевиков", — рассказал Александр Шубин, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РГГУ, профессор.

Убийство посла фон Мирбаха — это еще и сигнал своим. Мятеж начинается. В силе левые эсеры имеют почти троекратный перевес над большевиками. У них — 1800 штыков, почти сотня сабель, броневики, орудия. Пушки дают семь залпов по Кремлю.

"Эти выстрелы были не прицельные, скорее, хаотичные. Психологический момент устрашения, никаких человеческих жертв они не вызывали, при этом повреждений – тоже. Один только снаряд в колокольню Ивана Великого попал", — отметил Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова.

События, которые войдут в историю как левоэсеровский мятеж, пришлись на дни V съезда Советов. Мероприятие весьма представительное. В Москву съехались почти 1200 делегатов, и заседают они в самом вместительном зале столицы — в Большом театре. Именно здесь левые эсеры из числа рабочих, крестьянских, красноармейских, казачьих депутатов громче всего высказывают большевикам свои претензии. Недовольны многим, но самое главное — не могут смириться с Брестским миром.

Утро 6-го июля. Обстановка нервозная. На кадрах хроники видно, как много вооруженной охраны вокруг Большого театра. Что происходило внутри, рассказывает уже художественный фильм "6 июля", снятый на "Мосфильме" к 50-летию мятежа.

В этой картине зритель впервые увидел Ленина с пистолетом. Вот вождь, сыгранный Юрием Каюровым, в день мятежа вооружается револьвером. Перестраховался Ильич и тем, что отправил в Берлин срочную телеграмму.

"Двое неизвестных пробрались по подложным документам о чрезвычайной комиссии в германское посольство. Бросили бомбу в кабинет графа Мирбаха. Он, тяжело раненный, скончался. Выразить германскому правительству возмущение русского правительства этим актом. Германские войска стоят у границ России. Была угроза, что будет возобновлена интервенция под любым предлогом. И этого старались избежать. Поэтому быстрая реакция достаточно оперативная, на опережение", — рассказывает Дмитрий Рублев, ведущий специалист Российского государственного архива социально-политической истории, кандидат исторических наук.

Ленин уверен: война с Германией для Советской России смерти подобна. Чтобы сбить градус, на поиск убийц посла отправляется лично глава ВЧК Дзержинский. Следы ведут в Трехсвятительский переулок, в особняк, где расположен штаб одного из отрядов чекистов, который сплошь состоит из левых эсеров. В логове мятежников Железный Феликс замечает шапку Якова Блюмкина.

У митингующих — перевес, но они нерешительны. До Кремля рукой подать, а по нему несколько раз стреляют пушки — и на этом все. Никакого наступления. Наоборот, их штаб — самое пострадавшее в ходе мятежа здание. На особняк, где засели восставшие, надвигаются отряды большевиков.

"Со стороны сада шли два небольших отряда, а основные силы двигались со стороны Ивановского монастыря. На двух колокольнях засели пулеметчики-латыши, и как только артиллеристы левых эсеров пытались поднять голову, начиналась стрельба", — сказал Олег Фочкин, историк, журналист.

Мятеж был подавлен всего за сутки. Восставшие разбегались из столицы. 6 июля 1918 года сразу же в день убийства посла по Москве расклеили правительственные сообщения. Убийц называют "негодяями". В быстрой ликвидации мятежа нет ни тени сомнения. Кстати, это сообщение-оригинал, бумаге сто лет, и она выставляется впервые по случаю круглой даты.

"Все — на свои посты! Все — под оружие!" — призыв выделен в сообщении большевиков. С того дня началась тотальная мобилизация, Рабоче-крестьянская армия перестала быть добровольческой. Вообще 6 июля 1918 года историки называют важнейшей вехой отечественной истории.

"Это событие стало отправной точкой широкомасштабной гражданской войны в России. Это было важнейшее событие, которое и современниками воспринималось как черта, за которой начиналась кровавая баня", — подчеркнул Юрий Петров, директор Института российской истории РАН.

Идут "зачистки" и на политическом поле. Мятеж — отличный предлог для большевиков убрать инакомыслящих. Левые эсеров смещают с ключевых постов, в стране на многие десятилетия устанавливается однопартийная система.

"Большевики протащили первую советскую Конституцию, она была принята 10 июля 1918 года и ущемляла права крестьян. Избирательный голос с соотношением один к пяти. Левые эсеры, конечно, не допустили бы такой диспропорции, а после того как их не стало, можно было и вот так развернуть", — считает Ярослав Леонтьев.

Показательно, как большевики наказали мятежников. К высшей мере приговорены единицы, и то не самые активные участники. Лидеры получили минимальные тюремные сроки и вскоре освободились. Убивший посла Яков Блюмкин покаялся, даже снова попал на службу в ЧК. Правда, прощение было недолгим. Левым эсерам этот факт биографии вышел боком в годы сталинских репрессий. Их вели на расстрел в первых рядах.