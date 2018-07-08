Крупное ДТП с россиянами в Турции: есть пострадавшие

Крупное ДТП произошло на юго-западе Турции, передает канал "Россия 24". Микроавтобус с российскими туристами столкнулся с трактором на автотрассе. Об этом сообщили в генконсульстве России в Анталье. Сейчас количество пострадавших уточняется.

Микроавтобус с нашими согражданами столкнулся с трактором на трассе Мугла — Фетхие. Туристов везли из курортного города Мармарис в международный аэропорт Даламан. Представитель генконсульства РФ в Анталье сообщил, что дипмиссия "выясняет детали произошедшего".