Наводнение в Японии унесло жизни 90 человек

Число жертв наводнений и оползней в Японии превысило 90 человек, передает канал "Россия 24". Ещё 45 числятся пропавшими без вести.

Самая сложная ситуация — на юго-западе острова Хонсю, а также в префектуре Эхимэ на острове Сикоку. Проливные дожди начались в пятницу. За двое суток в регионе выпало до 300 процентов месячной нормы осадков.

В некоторых районах уровень воды поднимался до 2-го этажа зданий. Люди на крышах просили о помощи.

Чтобы оперативно устранить последствия природного катаклизма — власти Японии создали экстренный правительственный штаб.