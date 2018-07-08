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Спасение детей в Таиланде 36 минут назад

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8 июля 201820:16 Сергей Мингажев

Спасательная операция в пещерном лабиринте: до свободы - пять километров

EPA

Весь мир следит за драмой, что разворачивается в Таиланде уже более двух недель. 12 подростков из местной футбольной команды и их преподаватель оказались в ловушке — это дальний конец длиннейшей горной пещеры, которую быстро заполняет поступающая со склонов дождевая вода. Поисковая операция продолжалась 10 дней, и все это время они провели без еды.

Потом спасателям удалось доставить беднягам хоть какую-то провизию. Но теперь уже не хватает и воздуха. От свободы ребят отделяют 5 километров сложных тоннелей, заполненных водой. Ждать уже нет никакой возможности. И сложнейшая операция по эвакуации пленников началась. Продлиться она может от нескольких часов до трех дней. Надежда есть, хотя один дайвер-спасатель уже погиб.

Госпиталь Чианграй. Сюда въезжают кареты скорой помощи с четвертым спасенным ребенком. Трое других были доставлены в больницу на вертолетах. Больницу взяли в оцепление сразу после того, как внезапно было объявлено о начале ключевого этапа спасательной операции. Власти уверяют, что здоровью детей ничто не угрожает, они в отличном настроении.

Маршрут спасения готовили с начала недели. На видеокадрах — последний подготовительный этап: в пещере расширяют стены в наиболее сложных отсеках. Подводники начали спуск в первый затопленный отсек. Путь в одну сторону занял около трех часов.

Пещера Тхам Луанг — самая большая в этой местности. Это извилистый лабиринт со множеством камер и туннелей, которые создают обманчивое впечатления надежного укрытия в непогоду. Ошибка ребят — в том, что, когда начался ливень, они стали уходить в глубь пещеры. То, что задумывалось как веселое приключение в горах на пару часов, превратилось в глухое заточение в каменной темнице, которое тянется уже третью неделю.

Пленники находятся в пяти километрах от входа. Половина маршрута затоплена водой. Эвакуация проходит в несколько этапов. Детей разбили на четыре группы. Во время эвакуации у каждого ребенка — водолазная маска, костюм, шлем и специальная обувь. Его сопровождают двое подводников, которые продвигаются вдоль заранее проложенного троса. Дайверы несут баллон с кислородом, чтобы в пути ребенок не задохнулся.

Во время тропического ливня уровень воды в пещерах поднимается мгновенно. В той, где заблокированы дети, затоплены три участка общей протяженностью около двух километров. Первый начинается примерно в 500 метрах от входа в пещеру.

Но именно на этой неделе в районе Тхам Луанг установилась нетипичная для этого периода относительно сухая погода — были лишь кратковременные дожди. При этом постоянно шла откачка воды. В общей сложности задействован 51 насос. Три снаружи и еще 48 внутри.

В результате уровень удалось снизить настолько, что в пещере практически не осталось полностью затопленных отсеков. Это и подтолкнуло власти начать эвакуацию именно сегодня. Хотя еще два дня назад это казалось невозможным. Во время установки баллонов с кислородом погиб отставной дайвер королевских ВМС Таиланда. На обратном пути у него закончился кислород.

Не желая подвергать детей опасности, власти даже начали буровые работы на вершине горы в попытке пробить туннель к пленником. Были выбраны около ста точек для бурения, но ни в одной из них породу одолеть так и не удалось. Однако сегодняшнее спасение четверых ребят вселило надежду на скорое освобождение.

Второй этап операции может начаться не раньше чем через 10 часов. Именно столько требуется водолазам для того, чтобы восстановить в пещере оптимальный уровень кислорода, который был израсходован сегодня. И в этом — главная проблема. Уже скоро здесь ожидают возвращение ливней, и уровень воды в пещере вновь начнет прибывать.

Времени очень мало. Уже начался дождь, и если в течение суток детей не удастся эвакуировать, то их заточение может затянуться надолго. Худший сценарий — до октября, когда в Таиланде заканчивается период муссонных дождей.

Текст: "Вести недели"

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