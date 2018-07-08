Для кибератак хакеры используют "умную" технику, знакомую с привычками людей

6 июля в Москве президент России Владимир Путин принял участие в заседании Международного конгресса по кибербезопасности. Тема — актуальнее некуда: для государств, транспорта, связи, для каждого, даже если у него нет трубки. Хотя сейчас такое трудно представить. Телефонных номеров у мобильников в России чуть ли не вдове больше, чем людей. Конечно, когда мы говорим о кибербезопасности, всегда возникает тема ограничения свободы Интернета. Здесь нужен выверенный баланс.

В кулуарах Международной конференции по кибербезопасности о пресловутых "русских хакерах" — ни слова. Настоящие специалисты по киберугрозам — даже из самых что ни на есть западных компаний — лишь о том, что подкреплено фактами: тысячи атак на цифровые системы по всему миру каждую секунду.

"Мы живем в таком мире, где речь идет не о том, "если вас взломают", а о том "когда вас взломают", — отметил Трольс Ортинг, руководитель Глобального центра по вопросам кибербезопасности Всемирного экономического форума.

Быстро среагировать на угрозы, сократить время реакции на инцидент и предотвратить хищение, финансовые, репутационные потери для бизнеса, для организаций", — отметил Игорь Сметаньев, коммерческий директор компании разработчика программного обеспечения по информационной безопасности.

Российский Сбербанк показывает, как работает его самое секретное подразделение — Центр киберзащиты. Специалисты IT-безопасности отражают хакерские атаки, блокируют вредоносные файлы, в случае малейшего подозрения мгновенно переводят транзакции на резервные блоки.

Ущерб от хакеров во всем мире — почти триллион долларов — бюджет многих развитых европейских стран. На треть увеличились и виртуальные нападения на Россию. Так что борьба с киберугрозами — говорит уже Владимир Путин — задача государственная. Россия в Европе — уже на первом месте по числу пользователей глобальной Сети.

"Стало нормой получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Даже люди старшего поколения все активнее пользуются этими инструментами", — заявил Владимир Путин.

От выдачи талона до приема специалистом — максимум три минуты. Только в Москве в центры госуслуг — больше 70 тысяч обращений ежедневно. Сегодня в многофункциональных центрах можно получить уже 170 государственных или муниципальных услуг: оформить документы — от охотничьего билета до загранпаспорта — предпринимателям — проконсультироваться по вопросам того же налогообложения. Во флагманских центрах можно получить и дополнительные услуги — поставить на учет транспортное средства, забрать номера на автомобиль. Понятно, что при работе с таким объемом данных, прежде всего, персональных данных, эту информацию нужно защищать.

Цифровизация, безусловно, делает жизнь удобнее и проще. Потому и приоритет — построение цифровой экономики, чтобы и Wi-Fi даже в отдаленных уголках страны, и школы с больницами — в единой сети. Как не удивляют никого сегодня электронные кошельки. Чтобы сберечь их, банкиры советуют реже пользоваться "облачными" сервисами и чаще менять пароли.

Под угрозой хакеров и человеческие жизни. Недавно в Тюмени вирус вывел из строя всю медицинскую технику в нейрохирургии прямо во время сложнейшей операции на головном мозге. Врачи справились. А злоумышленники в это время продолжали атаковать и требовать деньги, чтобы технику разблокировать.

Год назад похожий вирус-шифровальщик WannaCry уже заражал десятки тысяч компьютеров по всему миру, остановив целые производства. Чтобы ни один компьютерный червь не пробрался в системы управления атомными станциями, Росатом укрепляет дата-центры, выстраивая глубоко эшелонированную защиту.

"Только сообща мы сможем все эти угрозы преодолеть. В прошлом году мы получили от наших зарубежных партнеров выданных фигурантов уголовных дел 66 человек. 26 человек мы им выдали", — заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Те же банки раньше несли наибольшие потери от кражи данных карты при помощи считывающего устройства. Сейчас атакуют с помощью социальной инженерии. Науки взлома человеческого сознания. На службе хакеров – "умная" техника, знакомая с нашими привычками. Ведь встроенные в смартфоны и даже телевизоры камеры могут передавать все, что происходит в комнате или спальне, кому-то еще. Защититься от такого кибервмешательства поможет внимательность.

При этом российские власти всячески подчерчивают: меры безопасности и регулирования цифровой сферы не должны мешать ее развитию и прогрессу.

"Эффективное цифровое развитие может быть основано только на цифровой свободе. На свободе для бизнеса, общественных организаций, для граждан. При этом особенно важно выработать единые правила игры, общие для всех международные стандарты, которые бы максимально учитывали права и интересы всех государств", — сказал Владимир Путин.

Поэтому к осенней Генассамблее ООН Россия готовит Конвенцию о кибербезопасности. Принять ее Москва предлагает уже не первый год.

"На самом деле вопросы кибербезопасности достаточно сложные. И они обсуждаются, начиная с 2000 года. Не хватает и политического воли, и много чего", — отметил Евгений Касперский, генеральный директор компании "Лаборатория Касперского".

Не хватает, конечно, и взаимного доверия. О единых правилах игры в киберпространстве, очевидно, пойдет речь и на скорой встрече президентов России и США.