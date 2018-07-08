Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 июля 201821:19 Александр Балицкий

Для кибератак хакеры используют "умную" технику, знакомую с привычками людей

6 июля в Москве президент России Владимир Путин принял участие в заседании Международного конгресса по кибербезопасности. Тема — актуальнее некуда: для государств, транспорта, связи, для каждого, даже если у него нет трубки. Хотя сейчас такое трудно представить. Телефонных номеров у мобильников в России чуть ли не вдове больше, чем людей. Конечно, когда мы говорим о кибербезопасности, всегда возникает тема ограничения свободы Интернета. Здесь нужен выверенный баланс.

В кулуарах Международной конференции по кибербезопасности о пресловутых "русских хакерах" — ни слова. Настоящие специалисты по киберугрозам — даже из самых что ни на есть западных компаний — лишь о том, что подкреплено фактами: тысячи атак на цифровые системы по всему миру каждую секунду.

"Мы живем в таком мире, где речь идет не о том, "если вас взломают", а о том "когда вас взломают", — отметил Трольс Ортинг, руководитель Глобального центра по вопросам кибербезопасности Всемирного экономического форума.

Быстро среагировать на угрозы, сократить время реакции на инцидент и предотвратить хищение, финансовые, репутационные потери для бизнеса, для организаций", — отметил Игорь Сметаньев, коммерческий директор компании разработчика программного обеспечения по информационной безопасности.

Российский Сбербанк показывает, как работает его самое секретное подразделение — Центр киберзащиты. Специалисты IT-безопасности отражают хакерские атаки, блокируют вредоносные файлы, в случае малейшего подозрения мгновенно переводят транзакции на резервные блоки.

Ущерб от хакеров во всем мире — почти триллион долларов — бюджет многих развитых европейских стран. На треть увеличились и виртуальные нападения на Россию. Так что борьба с киберугрозами — говорит уже Владимир Путин — задача государственная. Россия в Европе — уже на первом месте по числу пользователей глобальной Сети.

"Стало нормой получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Даже люди старшего поколения все активнее пользуются этими инструментами", — заявил Владимир Путин.

От выдачи талона до приема специалистом — максимум три минуты. Только в Москве в центры госуслуг — больше 70 тысяч обращений ежедневно. Сегодня в многофункциональных центрах можно получить уже 170 государственных или муниципальных услуг: оформить документы — от охотничьего билета до загранпаспорта — предпринимателям — проконсультироваться по вопросам того же налогообложения. Во флагманских центрах можно получить и дополнительные услуги — поставить на учет транспортное средства, забрать номера на автомобиль. Понятно, что при работе с таким объемом данных, прежде всего, персональных данных, эту информацию нужно защищать.

Цифровизация, безусловно, делает жизнь удобнее и проще. Потому и приоритет — построение цифровой экономики, чтобы и Wi-Fi даже в отдаленных уголках страны, и школы с больницами — в единой сети. Как не удивляют никого сегодня электронные кошельки. Чтобы сберечь их, банкиры советуют реже пользоваться "облачными" сервисами и чаще менять пароли.

Под угрозой хакеров и человеческие жизни. Недавно в Тюмени вирус вывел из строя всю медицинскую технику в нейрохирургии прямо во время сложнейшей операции на головном мозге. Врачи справились. А злоумышленники в это время продолжали атаковать и требовать деньги, чтобы технику разблокировать.

Год назад похожий вирус-шифровальщик WannaCry уже заражал десятки тысяч компьютеров по всему миру, остановив целые производства. Чтобы ни один компьютерный червь не пробрался в системы управления атомными станциями, Росатом укрепляет дата-центры, выстраивая глубоко эшелонированную защиту.

"Только сообща мы сможем все эти угрозы преодолеть. В прошлом году мы получили от наших зарубежных партнеров выданных фигурантов уголовных дел 66 человек. 26 человек мы им выдали", — заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Те же банки раньше несли наибольшие потери от кражи данных карты при помощи считывающего устройства. Сейчас атакуют с помощью социальной инженерии. Науки взлома человеческого сознания. На службе хакеров – "умная" техника, знакомая с нашими привычками. Ведь встроенные в смартфоны и даже телевизоры камеры могут передавать все, что происходит в комнате или спальне, кому-то еще. Защититься от такого кибервмешательства поможет внимательность.

При этом российские власти всячески подчерчивают: меры безопасности и регулирования цифровой сферы не должны мешать ее развитию и прогрессу.

"Эффективное цифровое развитие может быть основано только на цифровой свободе. На свободе для бизнеса, общественных организаций, для граждан. При этом особенно важно выработать единые правила игры, общие для всех международные стандарты, которые бы максимально учитывали права и интересы всех государств", — сказал Владимир Путин.

Поэтому к осенней Генассамблее ООН Россия готовит Конвенцию о кибербезопасности. Принять ее Москва предлагает уже не первый год.

"На самом деле вопросы кибербезопасности достаточно сложные. И они обсуждаются, начиная с 2000 года. Не хватает и политического воли, и много чего", — отметил Евгений Касперский, генеральный директор компании "Лаборатория Касперского".

Не хватает, конечно, и взаимного доверия. О единых правилах игры в киберпространстве, очевидно, пойдет речь и на скорой встрече президентов России и США.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

19:33

На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов: минимум 10 человек погибли

17:12

Дебошира с "Уральский авиалиний" привлекут за мелкое хулиганство

15:21

В аэропорту Варшавы яд отравил 14 человек

14:57

Первых трех детей из пещеры в Таиланде вывели на поверхность

12:46

Пьяный хулиган устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"

11:11

Суд продлил срок задержания пожарного, тушившего "Зимнюю вишню"

06:59

В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Черчесов: в Катаре мы сделаем лучше!

Черчесов: в Катаре мы сделаем лучше!

40 минут назад

Трансляции

10 июля

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
Все трансляции
Спасательная операция в пещерном лабиринте: до свободы - пять километров

Спасательная операция в пещерном лабиринте: до свободы - пять километров

2 часа назад
Американцы боятся, что Путин завербует Трампа

Американцы боятся, что Путин завербует Трампа

3 часа назад
Крупное ДТП с россиянами в Турции: есть пострадавшие

Крупное ДТП с россиянами в Турции: есть пострадавшие

2 часа назад
Росстат: доходы самых богатых и самых бедных россиян отличаются в 15 раз

Росстат: доходы самых богатых и самых бедных россиян отличаются в 15 раз

24 минуты назад
Чемпионат сенсаций: болельщиков ждут европейские полуфиналы

Чемпионат сенсаций: болельщиков ждут европейские полуфиналы

1 час назад
Бар "Хулиганы" и коктейль "Новичок": как встречают иностранных фанатов в России

Бар "Хулиганы" и коктейль "Новичок": как встречают иностранных фанатов в России

5 часов назад
Минфин прогнозирует 1,8-процентный рост ВВП в будущем году

Минфин прогнозирует 1,8-процентный рост ВВП в будущем году

57 минут назад
Коротченко: американские ПРО не будут размещать на Украине

Коротченко: американские ПРО не будут размещать на Украине

2 часа назад
Правительство Великобритании согласовало стратегию по Brexit

Правительство Великобритании согласовало стратегию по Brexit

3 часа назад
Наводнение в Японии унесло жизни 90 человек

Наводнение в Японии унесло жизни 90 человек

2 часа назад
На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов: минимум 10 человек погибли

На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов: минимум 10 человек погибли

2 часа назад
Очередная стрельба в Торонто: погиб мужчина

Очередная стрельба в Торонто: погиб мужчина

1 час назад
Осужденнный экс-президент Бразилии может выйти из тюрьмы

Осужденнный экс-президент Бразилии может выйти из тюрьмы

3 часа назад
Несгибаемый народ: как Иран живет под санкциями

Несгибаемый народ: как Иран живет под санкциями

20 минут назад
Для кибератак хакеры используют "умную" технику, знакомую с привычками людей

Для кибератак хакеры используют "умную" технику, знакомую с привычками людей

1 час назад
Умер писатель Валерий Ганичев

Умер писатель Валерий Ганичев

2 часа назад
В Англии растет количество школ, где девочкам запрещено ходить в юбках

В Англии растет количество школ, где девочкам запрещено ходить в юбках

2 часа назад
Сборная России вышла на новый уровень футбола

Сборная России вышла на новый уровень футбола

3 часа назад
Дочь Березовского рассказала, почему ее отца убили в субботу

Дочь Березовского рассказала, почему ее отца убили в субботу

3 часа назад
ФИФА не стала дисквалифицировать хорвата, кричавшего "Слава Украине"

ФИФА не стала дисквалифицировать хорвата, кричавшего "Слава Украине"

4 часа назад
По рецепту Портон-Дауна: дело бомжей пытаются связать с отравлением Скрипалей

По рецепту Портон-Дауна: дело бомжей пытаются связать с отравлением Скрипалей

5 часов назад
Играем за вас: российская сборная поблагодарила болельщиков за поддержку

Играем за вас: российская сборная поблагодарила болельщиков за поддержку

5 часов назад
Из-за ливней в Москве повышен уровень погодной опасности

Из-за ливней в Москве повышен уровень погодной опасности

6 часов назад
Жестокое нападение на продавщицу магазина в Ингушетии попало на видео

Жестокое нападение на продавщицу магазина в Ингушетии попало на видео

7 часов назад
Настоящая схватка и танцы над пропастью: иностранные СМИ о матче Россия - Хорватия

Настоящая схватка и танцы над пропастью: иностранные СМИ о матче Россия - Хорватия

7 часов назад
Российская сборная в матче с хорватами сделала невозможное

Российская сборная в матче с хорватами сделала невозможное

7 часов назад
Инцидент в Эймсбери: британцы не планируют новых санкций против России

Инцидент в Эймсбери: британцы не планируют новых санкций против России

8 часов назад
Джонсон раскритиковал планы Мэй, используя вульгарные выражения

Джонсон раскритиковал планы Мэй, используя вульгарные выражения

8 часов назад
Европейские участники НАТО боятся успеха переговоров Путина и Трампа

Европейские участники НАТО боятся успеха переговоров Путина и Трампа

8 часов назад
Нетаньяху: Израиль не потерпит закрепления Ирана в Сирии

Нетаньяху: Израиль не потерпит закрепления Ирана в Сирии

9 часов назад
Пьяный хулиган устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"

Пьяный хулиган устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"

9 часов назад
Бузова про Черышева: Денис, я согласна выйти за тебя замуж

Бузова про Черышева: Денис, я согласна выйти за тебя замуж

9 часов назад
Неблагополучные семьи в окружении россиян стали встречаться реже

Неблагополучные семьи в окружении россиян стали встречаться реже

10 часов назад
Мэйси Уильямс попрощалась с "Игрой престолов"

Мэйси Уильямс попрощалась с "Игрой престолов"

10 часов назад
Срок задержания пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", продлен на 72 часа

Срок задержания пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", продлен на 72 часа

10 часов назад
Волкер: СМИ неверно истолковали слова Трампа о Крыме

Волкер: СМИ неверно истолковали слова Трампа о Крыме

10 часов назад
Американский сенатор признал полный провал антироссийских санкций

Американский сенатор признал полный провал антироссийских санкций

11 часов назад
Президент Хорватии отпраздновала победу вместе с футболистами в раздевалке

Президент Хорватии отпраздновала победу вместе с футболистами в раздевалке

11 часов назад
На Бали хочу: что купить на острове серферов по цене двушки в Москве

На Бали хочу: что купить на острове серферов по цене двушки в Москве

12 часов назад
В Черное море вошел флагман Шестого флота США

В Черное море вошел флагман Шестого флота США

14 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

06.07.2018 21:37
Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

06.07.2018 14:03
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Конституция США наводнила игры оружием

Конституция США наводнила игры оружием

5 часов назад
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33