Черчесов: в Катаре мы сделаем лучше!

8 июля вся наша героическая футбольная сборная во главе со Станиславом Черчесовым прибыла на Воробьевы горы в Москве. В главной фан-зоне спортсмены встретились с болельщиками.

За полчаса до приезда футболистов подойти к сцене было невозможно. Плечом к плечу — вся страна: Москва, Новосибирск, Кемерово, Иваново. А в это время за сценой — живой коридор из волонтеров. И вот из-за поворота показывается автомобильная колонна.

Автобус сборной России подъехал к фан-зоне на Воробьевых горах. Вот они, наши герои, наши футболисты! Встречают их, конечно, аплодисментами и криками: "Спасибо!"

Дзюба, Игнашевич, Черышев, Смолов — три недели Россия жила этими фамилиями. И теперь команда приехала сказать "спасибо" тем, кто болел, поддерживал и верил до последней минуты матча. По словам тренера нашей сборной, за эти дня футболисты и вся страна стали единым целым.

"Сейчас одни эмоции, анализ еще провести не удалось. Спасибо, вы были не только 12-м игроком, но и 13-м, 14-м. В Катаре мы сделаем лучше!" — сказал Станислав Черчесов, наставник нашей сборной.

Артем Дзюба забил в трех матчах. Фотографии с его фирменным жестом разлетелись в Интернете. Теперь нападающего также приветствуют болельщики.

"Мы всем сердцем играли, доказали, что мы — футбольная страна", — отметил Дзюба.

"Мы играли для вас, эти ребята на сцене – лучшие", — признался вратарь Акинфеев.

Как выяснилось, и фанаты у нас тоже самые лучшие. Без этой колоссальной поддержки такой важный результат — выход в четверть финал — был бы вряд ли возможен.

Этой ночью наши болельщики не спали. Не потому, что гуляли, а потому, что всю ночь вырезали, клеили, рисовали флаги с надписями: "Дзюба — в бой!", чтобы наши футболисты увидели их со сцены.

Игра сборной России так вдохновила людей, что каждый хотел по-своему выразить свое отношение к игрокам.

Чемодан-символ "Мы едем в Катар" передавали по рукам. Там в 2022 году пройдет следующий чемпионат мира по футболу. Тех, кто будет сомневаться в нашей сборной, теперь просто не поймут.

Побеждать в следующем чемпионате наша команда будет без Александра Самедова и Сергея Игнашевича — полузащитник и защитник объявили о завершении футбольной карьеры.

Люди не хотели отпускать их и всю сборную со сцены. Ребята, кончено, невероятно устали. Но Денис Черышев остался, чтобы подписать футболки и мячи мальчишкам, для которых наши футболисты — кумиры и пример.

За эти несколько дней в сердцах и душах болельщиков все перевернулось с ног на голову. Футбол начали смотреть те, кто никогда не смотрел. Поверили те, кто не верил. Страна говорит "спасибо" и ждет новых эмоций и новых побед.