Росстат: доходы самых богатых и самых бедных россиян отличаются в 15 раз

Доходы бедных и богатых россиян отличаются в 15 раз, сообщил глава Росстата Александр Суринов.

Соотношение между доходами 10 процентов богатых и 10 процентов бедных остается сохранным в течение последних трех лет.

Однако другая методика расчета, согласно которой сравнивается доход самого бедного и самого богатого из этих десяти процентов, показала разницу в 7 раз.

Также Суринов сообщил, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2 процента, передает ТАСС.