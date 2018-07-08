Сирия: российские военные проводят гуманитарные акции

Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском населенном пункте Мутая (провинция Деръа): они раздали местным жителям более тысячи продовольственных наборов, общий вес которых составил 4,3 тонны, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Выступая на брифинге в воскресенье, он сообщил также, что представители центра провели благотворительную акцию для семей русской общины в нескольких районах Алеппо: им выдано 30 продовольственных наборов общим весом около 200 килограммов.

В населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм российские военные продолжают установку баков с питьевой водой, добавил Цыганков.

Генерал сообщил, что за минувшие сутки в свои дома в Восточной Гуте вернулись 102 человека. В общей сложности в этот регион из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 71 тысяча 600 жителей.

Он также рассказал об отдельных случаях нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков в провинциях Латакия и Алеппо.