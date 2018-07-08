Илон Маск испытал подлодку для спасения детей в Таиланде

Илон Маск сделал мини-субмарину из частей ракеты носителя Falcon 9 (SpaceX) и опубликовал видео ее испытаний бассейне в Twitter.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.

Корпус субмарины сделан из трубы для перекачки жидкого кислорода.

Маск предложил использовать субмарину для спасения детей в Таиланде. Аппарат получился легким, его унесут два дайвера. А небольшие размеры позволят мини-субмарине пройти через узкие лазы в пещере.

Сегодня спасатели вывели из пещеры Кхао Луанг четырех из 13 детей. Дети пробыли в заточении 2 недели. Оставшихся детей будут эвакуировать в ходе следующей части спасательной операции – она начнется в течение 10-20 часов.