Россиянки победили в Кубке Европы по пляжному футболу

Женская сборная России по пляжному футболу впервые сумела завоевать Кубок Европы. В финале российские футболистки обыграли испанок, которые ранее уже становились обладателями почетного трофея. Для нашей команды этот турнир стал первым в истории.

Финальный матч прошел в португальском Назаре. В составе российской сборной отличились Анна Чернякова и Марина Федорова, забившие по голу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиянок.

Кубок Европы по пляжному футболу среди женских сборных прошел в третий раз. Ранее в турнире побеждали команды из Испании и Англии. Женская сборная России дебютировала на Кубке Европы.