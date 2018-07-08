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Конфликт в Сирии 25 минут назад

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8 июля 201823:37

Израильские самолеты совершили налет на сирийскую авиабазу

EPA

Израильские военно-воздушные силы совершили налет на сирийскую авиабазу в провинции Хомс. Сирийцы сбили несколько ракет и поразили один из израильских самолетов.

Последний удар по этой авиабазе израильтяне наносили в апреле. Тогда два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, три из которых попали в цель, пять были сбиты.

Представители Армии обороны Израиля сообщения о бомбардировках комментировать отказались, сообщает РИА Новости.

11 июля в Москву на переговоры с Владимиром Путиным приедет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Основной темой его поездки станет ситуация в Сирии.

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