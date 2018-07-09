Жертвами ДТП в Крыму стали три человека, в том числе ребенок

На 634 километре трассы Симферополь-Харьков недалеко от Новоандреевки столкнулись пять автомобилей и мотоцикл. В результате погибли три человека, в том числе ребенок, находившийся на мотоцикле.

Кроме того, три человека пострадали, передает ТАСС. Двое получили тяжелые травмы, ранения третьего – средней степени тяжести.

В настоящее время идет ликвидация последствий аварии. На месте работают 20 человек и 8 единиц спецтехники.