Юбилей Астаны: сердце Казахстана должно работать на благо всего мира

Столица Казахстана, Астана, отметила свой "юношеский юбилей" — 20 лет. День рождения города празднуется 6 июля и совпадает с днем рождения президента страны, Нурсултана Назарбаева.

Однако в 2018 году целый ряд важных и торжественных мероприятий начался за несколько дней до официального праздника. И самым значимых из мероприятий стало открытие Международного финансового центра "Астана" — МФЦА и запуск биржи, которой предстоит стать платформой для инвесторов в Казахстане. Для обеспечения притока капитала МФЦА предложит иностранным инвесторам ряд льгот и преференций. Финансовый центр будет работать на английском праве.

Открытие МФЦА состоялось в рамках конференции Astana Finance Days, стартовавшей 3 июля. Форумы и конференции по вопросам экономики, информационных технологий, финансов и экологии привлекли более 150 спикеров из 40 стран мира. Мероприятия проводились в современном комплексе, ранее послужившем для проведения выставки Экспо-2017.

5 июля был официально открыт МФЦА – Международный финансовый центр "Астана". На церемонии присутствовали президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, кронпринц эмиратов Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, президент Татарстана Минниханов Рустам Нургалиевич, другие официальные лица, представители финансовых структур. "Казахстан стал единственным государством в мире, который за короткое время построил на голой степи прекрасную столицу, — напомнил собравшимся президент Назарбаев. — Международный финансовый центр "Астана" – это новая страница независимого Казахстана".

И в то же время идея "финансового хаба" коренится в древней истории страны. Через территорию Казахстана, по Великой Степи, пролегал Шелковый путь, объединявший страны Востока и Запада. Караваны, путешествовавшие по степным дорогам, везли товары и ценности в самые разные точки земли. В современном мире Казахстан вновь стать ключевым игроком в перераспределении капитала. Бирже МФЦА отведена ведущая роль в становлении Астаны финансовым хабом в Центральной Азии, странах ЕАЭС и Китая.

Юная Астана следует древним традициям не только в вопросах экономики. Повсюду в столице – изображения легендарной птицы Самрук, и знаменитая башня Байтерек – символ дерева, где она гнездится. У этого дерева крепкие корни, идущие из древности, и крона, устремленная ввысь, к будущему. Такой же настрой чувствуется и в жизни города.

Аким (мэр) города Астаны, Асет Исекешев, рассказал, что столица Казахстана станет "умным городом", в котором в полной мере внедряются такие новейшие технологии, как система распознавания лиц и видеонаблюдения, электронные билеты, светофоры, управляемые искусственным интеллектом. Город строится, постоянно расширяется; в акимате отмечают, что Астана будет готова вместить до 2 миллионов жителей. И, как для всякого современного и динамично развивающегося города, для нее необходимы дружественные связи с другими мегаполисами мира. Россия – одна из братских стран для Казахстана, и контактам с Москвой, Санкт-Петербургом, Уфой и другими российскими городами Астана отводит огромную роль.

Важен для Астаны и вопрос мира во всем мире. Заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко подчеркнул, что Казахстан, выступая в качестве непостоянного члена Совбеза ООН, прилагает усилия, чтобы сблизить позиции России и Запада. Казахстан напрямую заинтересован в прекращении санкционного противостояния, отметил замминистра. Он напомнил также, что Астана неоднократно выступала в площадки при организации переговоров по Сирии, кроме того, президент Назарбаев "лично вовлекался в подготовку встреч "Минск-1" и "Минск-2".

Астана видит себя городом-узлом, объединяющим страны на самых разных уровнях — с учетом интересов каждого участника и с выгодой для Казахстана. "Это сердце Евразии, — говорит про Астану Роман Василенко. – Оно должно работать на благо всего мира".