9 июля 201800:31
Волейболист Михайлов стал самым ценным игроком Лиги наций
Диагональный мужской сборной России по волейболу Максим Михайлов, ставший в составе национальной команды победителем Лиги наций, был признан самым ценным игроком турнира. В финальном матче он сумел набрать больше всех результативных баллов.
30-летний Михайлов принес своей команде 19 очков. Кроме того, еще два игрока сборной России Дмитрий Волков и Дмитрий Мусэрский вошли в символическую сборную Лиги наций.
Напомним, что новый волейбольный турнир пришел на смену Мировой лиге. Российские волейболисты, победив в финале французов со счетом 3:0, стали первым победителями Лиги наций.
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