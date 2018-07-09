Трамп рассказал об отсутствии провокаций со стороны Ирана

Дональд Трамп на своей странице в Twitter перечислил провокации, проведенные Ираном отношении американских военных кораблей. При этом он указал, что в 2018 году подобные провокации не совершались ни разу.

В 2015 году было проведено 22 провокации, в 2016 – 36, в 2017 – 4, сообщил Трамп со ссылкой на ВМС США.

Iranian Harassment of U.S. Warships:



2015: 22

2016: 36

2017: 14

2018: 0



Source: @USNavy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2018 г.

Одна из провокаций 2017 года произошла 23 августа. Четыре катера иранского КСИР ("Стражей исламской революции") подошли к американскому кораблю USS Nitze на расстояние менее 275 метров. ЧП произошло в районе Ормузского пролива, напоминает ТАСС. В итоге американский эсминец изменил курс.