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9 июля 201801:51

Трамп рассказал об отсутствии провокаций со стороны Ирана

Дональд Трамп на своей странице в Twitter перечислил провокации, проведенные Ираном отношении американских военных кораблей. При этом он указал, что в 2018 году подобные провокации не совершались ни разу.

В 2015 году было проведено 22 провокации, в 2016 – 36, в 2017 – 4, сообщил Трамп со ссылкой на ВМС США.

Одна из провокаций 2017 года произошла 23 августа. Четыре катера иранского КСИР ("Стражей исламской революции") подошли к американскому кораблю USS Nitze на расстояние менее 275 метров. ЧП произошло в районе Ормузского пролива, напоминает ТАСС. В итоге американский эсминец изменил курс.

 

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