ФИФА назначила бригаду судей на полуфинал Франция – Бельгия

Международная федерация футбола определилась с судейской бригадой, которая будет обслуживать полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии. Главным арбитром встречи назначен уругвайский рефери Андрес Кунья.

Его помощниками стали Николас Таран и Маурисио Эспиноса из Уругвая. Мексиканец Сесар Паласуэлос назначен четвертым судьей. Его соотечественник Марвин Торрентера стал резервным помощником арбитра.

Напомним, что полуфинальная встреча между французами и бельгийцами состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале, который пройдет 11 июля в Москве, сыграют сборные Хорватии и Англии.