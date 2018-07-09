В американском Хартфорде во время праздника обрушился балкон дома

В городе Хартфолд (США, штат Коннектикут) во время проведения семейного праздника обрушился балкон дома. На балконе было 20 человек, передает РИА Новости.

15 человек, в том числе несколько детей, пострадали. Они были госпитализированы, при этом сообщается, что ни у кого нет травм, опасных для жизни.