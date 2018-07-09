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Отравление Скрипаля 30 минут назад
Эксперт: ЧП в Эймсбери - провокация накануне встречи РФ и США в Хельсинки
Инцидент в британском Эймсбери выглядит как мощная провокация перед двумя важными событиями: финалом чемпионата мира по футболу и грядущей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Такое предположение высказал Александр Шульгин, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Всех виновных в инциденте в британском Эймсбери найдут и отдадут под суд, заявили в британской полиции. Ее решимость укрепилась после того, как накануне скончалась 44-летняя Дон Стерджес, которая в начале июля получила отравление нервно-паралитическим веществом. Второй пострадавший, 45-летний мужчина, по-прежнему находится в больнице в критическом состоянии.
Эту атаку британские власти назвали "возмутительным и безрассудным варварским актом", но добавили, что "риск для широкой общественности остаётся низким".
Премьер-министр Тереза Мэй уже выразила соболезнования семье погибшей. Мэй сказала, что "потрясена и шокирована" смертью женщины.
Ранее в Скотленд-Ярде утверждали, что Стерджес и её спутник были отравлены тем же веществом, что и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Тогда Лондон возложил всю ответственность на Москву, настаивает на причастности России он и сейчас, уже по инциденту в Эймсбери.
Москва не намерена терпеть эти голословные обвинения и потребует от Великобритании доказательств. Об этом заявил постпред нашей страны при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Александр Шульгин.
По его словам, складывается впечатление, что всё было спланировано ради нанесения удара по авторитету России и ее международным отношениям. Это, добавил Шульгин, выглядит как мощная провокация перед двумя важными событиями: финалом чемпионата мира по футболу и грядущей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
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