Посольство России в США рекомендовало ЦРУ подучить географию

Посольство России в США в своем Twitter провело урок географии для американской разведки. Дипломаты поправили сотрудников ЦРУ, которые использовали устаревшую информацию о России, рассказывая об участниках четвертьфинала чемпионата мира по футболу.

В справочнике-альманахе "Всемирная книга фактов", который выпускает центральное разведуправление США, площадь и население нашей страны до сих пор указаны по состоянию на начало 2014 года, то есть до воссоединения Крыма и России. Дипломаты порекомендовали ЦРУ актуализировать данные.

Congratulations accepted, @CIA

Please update your @Russia🇷🇺 map and statistics:



Population: 146,9 million (Jan 2018 est.)

Area total: 17,125,191 sq km#CIAWORLDFACTBOOK #WorldCup #rus pic.twitter.com/SzX6kGoYVk