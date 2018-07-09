Посольство России в США рекомендовало ЦРУ подучить географию

Посольство России в США в своем Twitter провело урок географии для американской разведки. Дипломаты поправили сотрудников ЦРУ, которые использовали устаревшую информацию о России, рассказывая об участниках четвертьфинала чемпионата мира по футболу.

В справочнике-альманахе "Всемирная книга фактов", который выпускает центральное разведуправление США, площадь и население нашей страны до сих пор указаны по состоянию на начало 2014 года, то есть до воссоединения Крыма и России. Дипломаты порекомендовали ЦРУ актуализировать данные.

Если верить справке ЦРУ, неофициальное название российской футбольной сборной — "золотые орлы", передает телеканал "Россия 24".