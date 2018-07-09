Тема:
Спасение детей в Таиланде 1 час назад
9 июля 201806:55
Таиланд: в пещере остаются еще восемь детей и тренер
В Таиланде в ближайшие часы возобновится операция по спасению юных футболистов и их тренера, которые из-за наводнения оказались заблокированы в пещере.
Накануне спасателям удалось поднять на поверхность четверых из двенадцати подростков; после короткой встречи с родителями детей госпитализировали.
Местная юниорская футбольная команда пропала еще 23 июня, спустя полторы недели 12 детей и их тренера нашли живыми. Во время спасательной операции погиб аквалангист, который вызвался добровольцем.
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