Таиланд: в пещере остаются еще восемь детей и тренер

В Таиланде в ближайшие часы возобновится операция по спасению юных футболистов и их тренера, которые из-за наводнения оказались заблокированы в пещере.

Накануне спасателям удалось поднять на поверхность четверых из двенадцати подростков; после короткой встречи с родителями детей госпитализировали.

Местная юниорская футбольная команда пропала еще 23 июня, спустя полторы недели 12 детей и их тренера нашли живыми. Во время спасательной операции погиб аквалангист, который вызвался добровольцем.