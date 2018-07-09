Жена Полански обвинила Американскую киноакадемию в лицемерии

Жена режиссера Романа Полански, актриса Эмманюэль Сенье, отказалась присоединяться к Американской киноакадемии. Таким образом артистка выступила против притеснений, которым подвергается ее супруг.

Романа Полански изгнали из рядов киноакадемии из-за обвинений в сексуальных домогательствах, напоминает телеканал "Россия 24". Эмманюэль Сенье назвала приглашение, которое поступило ей от академиков, "невыносимым лицемерием".