Японские власти решают, кому отдать прах главаря "Аум Синрикё"

В Японии кремировали тело основателя секты "Аум Синрикё". Эта экстремистская организация запрещена в нашей стране. Теперь, как сообщает агентство Киодо, власти будут решать, как поступить с прахом Сёко Асахары.

Его родственники отправили официальное письмо министру юстиции Японии с просьбой передать прах им. А сам основатель секты перед казнью просил передать свои останки последователям.

На прошлой неделе смертной казни подверглись семь руководителей "Аум Синрикё".

Секта стала известна на весь мир в 1995 году, когда экстремисты распылили ядовитый газ в токийском метро. Жертвами атаки стали 13 человек, более шести тысяч пострадали.