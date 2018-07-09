В Забайкалье из-за паводка эвакуированы тысячи человек

А в Забайкалье из-за паводка введен режим ЧС. Более двух тысяч человек эвакуировано только в Шилкинском районе. По данным МЧС, затоплено свыше пятисот шестидесяти домов.

Людей разместили в общежитиях и зданиях детских садов, организовано питание, оказывается адресная помощь. Пострадавших нет, передает телеканал "Россия 24".

Уровень реки Кия поднялся из-за ливней, которые шли четыре дня без перерыва. Повреждено четыре автомобильных моста и один железнодорожный, нарушена связь. Всего подтоплено 6 населенных пунктов в трех районах края. Силы и средства регионального МЧС стягиваются в зоны подтопления. В первую очередь необходимо восстановить электроснабжение. Пока оценить ущерб полностью невозможно, так как многие инфраструктурные объекты находятся под водой.