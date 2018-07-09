Джастин Бибер женится на Хэйли Болдуин, сообщают американские СМИ. О помолвке канадского поп-певца и фотомодели пресса пишет со ссылкой на неких очевидцев, которые стали свидетелями момента предложения руки и сердца.

Масла в огонь подлили и родители молодых: отец Джастина Бибера опубликовал в своем "Инстаграме" фото сына, под которым написал, что в жизни певца начинается новая глава. А отец невесты, актер Стивен Болдуин, намекнул на будущую свадьбу в своем "Твиттере". Впрочем, вскоре Болдуин удалил запись.