Путин пригласил сборную России на совещание по использованию наследия чемпионата

Владимир Путин позвал наших футболистов в Калининград на совещание по использованию наследия чемпионата, который сейчас проходит в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в графике президента после завершения первенства планеты запланирован целый ряд мероприятий, посвящённых дальнейшей судьбе объектов, которые возвели в рамках подготовки.

"Президент пригласил их в Калининград, где будет совещание по наследию чемпионата", — заявил, говоря о российской футбольной сборной, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Официальный представитель Кремля уточнил: пока не известно, будет ли президент награждать спортсменов за яркое участие в турнире.

Россияне в четвертьфинале уступили хорватам в серии пенальти. А до этого обошли Саудовскую Аравию, Египет и Испанию, проиграв только Уругваю, напоминает телеканал "Россия 24".