Ушла из жизни самая пожилая женщина Европы

В Италии умерла самая пожилая женщина Европы. Ушла из жизни Джузеппина Проетто-Фрау. Ей было 116 лет и 37 дней. Она признана не только главной долгожительницей в Европе, но и второй в мире.

Старше была только Тие Мияко из Японии, сообщает телеканал "Россия 24". Она скончалась в возрасте 117 лет.

Джузеппина Проетто-Фрау родилась в 1902 году на острове Сардиния. У нее было четверо братьев и сестер. После Второй мировой войны она вместе с семьей переехала во Флоренцию. Там женщина до самой смерти жила со своей дочерью. Всего у итальянки трое детей.