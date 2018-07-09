Наводнение в Японии: уровень воды доходил до второго этажа зданий

Жертвами наводнений и оползней в Японии стали уже более 100 человек, и еще 60 — в списке пропавших без вести.

Самая сложная ситуация сложилась на юго-западе острова Хонсю, а также в префектуре Эхимэ на острове Сикоку.

Проливные дожди начались в пятницу; в регионе выпало до 300 процентов месячной нормы осадков. В некоторых районах уровень воды поднимался до второго этажа зданий. Чтобы оперативно устранить последствия природного катаклизма, власти Японии создали экстренный правительственный штаб.