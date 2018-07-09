Президент Польши заявил Украине, что трагедия на Волыни была этнической чисткой

Этнической чисткой назвал трагедию на Волыни президент Польши Анджей Дуда во время визита на Украину. Он прибыл в Луцк для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Волынской резни, которую назвал "годовщиной геноцида".

Во время посещения кладбища, где похоронены жертвы тех страшных событий, Дуда напомнил, что это печальная дата для многих польских семей, которые в 1942-1944 годах потеряли на Волыни своих близких.

"Считается, что тут были убиты около 100 тысяч поляков — не солдат, а простых людей, аграриев, работавших на земле. Целых семей: женщин, детей, стариков", — сказал президент Польши.

Он также сказал, что не было никакой войны между Польшей и Украиной, а была "обычная этническая чистка", передает ТАСС со ссылкой на польские СМИ.

По словам Дуды, "речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий", и "такие решения тогда были приняты на политическом уровне украинской организацией ОУН, а исполнение было поручено УПА (запрещены в РФ), которая, к сожалению, выполнила свою задачу".

При этом президент Дуда заверил Украину, что Польша хочет поддерживать реформы на Украине и будет ее "большим другом", но польско-украинские взаимоотношения "надо строить на исторической правде", которую "надо признать".

По его словам, мести из-за тех событий быть не может, но боль остается. "Я верю, что время, которое лечит раны, залечит и те страшные раны, хранящиеся во многих сердцах с одной и другой стороны", — отметил президент Польши.

"Мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность", — сказал Дуда.

Он также напомнил, что в истории это "страшная карта" в истории и польского, и украинского народа, поскольку были и "польские акции возмездия",

"Поражает только диспропорция: примерно 100 000 поляков и примерно 5000 украинцев. Это производит огромное впечатление, и это — историческая правда ", — сказал Дуда.

В начале февраля сообщалось, что поляки не стали в угоду Киеву смягчать закон о запрете бандеровцев.

День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики, отмечается в Польше 11 июля.