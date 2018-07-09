Жертвами железнодорожной катастрофы в Турции стали 24 человека

До 24 человек возросло число погибших при аварии на железной дороге в Турции, еще 338 человек получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 73 пострадавших в результате ЧП. По данным телеканала CNN Türk, поисково-спасательная операция завершилась в понедельник в 06:00 по местному времени (совпадает с московским).

Пострадавшие госпитализированы, им оказана вся необходимая медицинскую помощь, 124 человека остаются под наблюдением медиков. В воскресенье пассажирский поезд следовал по маршруту Капыкуле — Стамбул. Часть состава сошла с рельсов и перевернулась из-за проливных дождей, вымывших грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой в провинции Текирдаг.