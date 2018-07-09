В Башкирии мать забила до смерти капризную дочь

Жительница башкирского города Стерлитамака задержана по подозрению в убийстве четырехлетней дочери.

По версии следствия, в ночь на 7 июля 30-летняя мать до смерти избила ее из-за капризов, сообщил "Интерфаксу" представитель республиканского управления СК РФ.

По факту убийства малолетней возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.