В Киргизии разбился спасавший альпинистов вертолет

Разбившийся в понедельник в Иссык-Кульской области Киргизии вертолет Ми-8 участвовал в операции по спасению альпинистов, передает ТАСС.

Как сообщили в МЧС республики, вертолет принадлежал силам воздушной обороны республики. Ми-8 должен был эвакуировать альпинистов со склона горной вершины Хан-Тенгри, но потерпел крушение на площадке ледника Южный Энельчек.

В ведомстве отметили, что из-за сильного бокового ветра при посадке воздушное судно завалилось на левый борт. Пострадали четыре человека, в настоящее время принимаются меры по их эвакуации.