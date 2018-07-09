Тренер России Шляпников: победа в Лиге наций сделала нас счастливыми

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников после победы команды в дебютном розыгрыше Лиге наций признался, что теперь он со своими подопечными очень счастлив. Сборная России стала первым чемпионом в истории Лиги наций.

"В течении долгого времени мы проделывали большой объем работы и это принесло нам успех, — признается наставник, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Volleyball World. – Это прекрасная победа, и мы по-настоящему счастливы. В финальном матче мы знали, что французам нельзя позволять делать качественные передачи потому что это могло доставить проблемы нашим блокирующим. Именно поэтому мы сосредоточились на качестве своей подачи".

Напомним, что в финале турнира россияне обыграли французов в трех сетах – 25:22, 25:20, 25:23. Нынешний розыгрыш Лиги наций стал первым в истории. Турнир пришел на смену другому соревнованию – Мировой лиге.