Отравление "Новичком": британка умерла, подобрав на улице неизвестную емкость

В Великобритании умерла 44-летняя Дон Стерджесс, которая на прошлой неделе, как утверждают британские следователи, получила отравление нервно-паралитическим веществом. Как на все это отреагировали в Лондоне?

О кончине Дон Стерджеcс стало известно в воскресенье вечером. 44-летняя женщина попала в больницу Солсбери неделю назад. Туда чуть позже был доставлен ее сожитель — 45-летний Чарли Роули. Спустя два дня образцы их крови были отправлены для анализа в секретную химическую лабораторию Портон-Даун. Оттуда пришло заключение, что оба они были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипали в итоге выжили. Дон Стерджесс не повезло.

"Смерть Дон Стерджесс очень нас огорчила. Я хочу выразить свои соболезнования, а также от имени всех сотрудников больницы семье погибшей", — заявила главный врач окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард.

Второй пострадавший — Чарли Роули, по заявлению полиции, находится в реанимации, его состояние по-прежнему критическое. У Скотланд-Ярда нет объяснения, где и когда эта пара соприкоснулась со смертельным ядом. За основную принята версия о том, что они подобрали на улице какой-то предмет, который содержал нервно-паралитическое вещество. В английских газетах пишут, что это могла быть какая-то емкость, которую выбросили неизвестные отравители Скрипалей. Многие эксперты считают такое предположение нереальным. У Скотланд-Ярда за четыре месяца расследования так называемого дела Скрипалей результатов до сих пор нет. Теперь еще предстоит ответить на вопрос, какие обстоятельства привели к тому, что в Солсбери скончалась гражданка Великобритании.

Эти ужасные новости только укрепили нашу решимость выявить и предать правосудию лицо или группу лиц, ответственных за это возмутительное, безумное и варварское преступление. Детективы продолжат тщательное и кропотливое расследование по сбору всех возможных доказательств, чтобы мы смогли понять, как двое граждан подверглись воздействию столь опасного вещества, приведшего к гибели Дон Стерджесс.

Незадолго до смерти пострадавшей полиция заявляла, что расследование может затянуться на месяцы.

То же самое говорили о деле Скрипалей, в отравлении которых британское правительство обвинило Россию. Вероятность того, что в этой истории каким-то образом замешана находящаяся рядом с Солсбери секретная лаборатория Портон-Даун, британская полиция, судя по характеру её заявлений, не рассматривает.