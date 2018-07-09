В Швейцарии при строительстве парковки наткнулись на дольмен эпохи неолита
В швейцарском городе Сьоне при строительстве подземного паркинга обнаружили культовое и погребальное сооружение, относящееся к третьему тысячелетию до нашей эры.
Дольмен эпохи неолита нашли археологи, ведущие раскопки на месте стройки. Он представляет собой четыре большие плиты, одна из которых стоит вертикально, а три другие лежат рядом посреди нагромождений округлых камней и земли.
Как сообщает правительство кантона Вале (административным центром которого является Сьон), из таких плит древние обитатели этих мест сооружали что-то наподобие камеры, в которой хоронили усопших.
Кантональный археолог Каролин Брунетти рассказала местным СМИ, что каждая из найденных плит весит по несколько тонн. По ее словам, речь может идти о "каменном саркофаге представителей одного клана".
При этом подчеркивается, что в таких усыпальницах могли покоиться более сотни людей, передает ТАСС.
Нынешняя находка расценивается в Вале как исключительная. Отмечается, что она подтверждает важное место, которое занимает город Сьон среди археологических объектов доисторических времен в Европе.
В сообщении местных властей говорится, что дальнейшие раскопки помогут определить, сохранились ли костные останки захороненных тут, или же они были унесены наводнениями реки Зионне.
Кроме того, нужно будет уточнить датировку этого дольмена и сравнить с другими найденными в Сьоне, а также выяснить, есть ли на этих плитах выгравированные рисунки.
Это потребует их очистки и изучения с использованием различной техники, включая сканирование.
Ранее на том же строительном объекте были обнаружены несколько плит того же типа. Эксперты говорят: это подтверждает, что речь идет не об одном древнем сооружении, а о нескольких, которые существовали на месте строящегося паркинга.
В 1961-м и 1986 годах в Пти-Шассер (другом районе Сьона) археологи извлекли из земли целый комплекс дольменов. Тогда было реконструировано пять прямоугольных камер разного размера и несколько каменных стел с выбитыми рисунками.
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