Смотрите молча? Третьяковка начала борьбу с "черными гидами"
Третьяковская галерея начала борьбу с нелегальными экскурсиями. По новым правилам, рассказывать об экспонатах могут только сертифицированные гиды со специальными бейджами. Дело дошло до серьезных конфликтов с искусствоведами. Как не стать нарушителем?
В Третьяковскую галерею они отправились небольшой компанией — еще раз увидеть любимые картины, рассмотреть детали и, конечно, поделиться эмоциями.
"И вот мы все это, как я сейчас, бурно обсуждаем, бурно жестикулируем, естественно. И к нам подходит смотрительница, говорит: "У нас нельзя вести экскурсии". Постойте, но почему вы решили, что у нас экскурсия? У нас ни разу не экскурсия, мы просто пришли в музей! Мы посетители, мы купили билеты, мы обсуждаем то, как мы видим эти портреты! "Ничего не знаю, — сказала мне дама. — Если вы что-то рассказываете, значит, у вас экскурсия", — рассказал главный редактор журнала Fashionograph Тим Ильясов.
Аналогичный ответ получили трое преподавателей МГУ, которые решили вместе с группой студентов сходить на выставку Василия Верещагина, и получили не только удовольствие от встречи с прекрасным, но и другие яркие впечатления.
Во время экскурсии мы обменивались впечатлениями от увиденного. Мы, разумеется, задавали вопросы друг другу по поводу увиденного, и тут к нам подошел сотрудник безопасности и сообщил нам, что экскурсии запрещены без аккредитации. От ответа на вопрос, что такое экскурсия в данном случае, он уклонился, но потребовал это "нечто" остановить.
Педагоги написали письмо в Минкульт, попросили разобраться. И оказалось, что правила посещения Третьяковской галереи претерпели изменения. Проводить экскурсии в залах отныне может только тот, у кого на груди есть фирменный бейдж — либо штатного сотрудника музея, либо — гида-гостя.
"Для нас это очень важно, во-первых, чтобы регулировать потоки. Чтобы мы понимали, какое количество экскурсий приходит к нам каждый день и в какие залы. С другой стороны, нам очень важно еще и то качество экскурсионного обслуживания, которое, мы считаем, Третьяковская галерея вправе контролировать. В последние годы мы все чаще стали сталкиваться с так называемыми нелегальными экскурсиями",.- пояснила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.
Так называемые нелегальные экскурсии — по сути самодеятельность. Социальные сети пестрят объявлениями: проведу по залам, покажу коллекцию. Доверчивые туристы часто соглашаются, плохо понимая, кто и о чем будет с ними говорить.
"Никому же не может, наверное, прийти такая мысль — приехать в редакцию телевидения или радио и сказать: дайте-ка я выйду сейчас в эфир, быстренько, коротко так, я очень хороший. Или уж, я не знаю, не приходит в голову самодеятельному хирургу резать аппендицит и позволять ему это делать. А почему-то с искусством не так, почему-то все считают, что могут рассуждать на темы искусства и довольно спокойно проводить экскурсии в государственных музеях на довольно сложных выставках, ну, например, на выставке Верещагина", — говорит искусствовед Дмитрий Буткевич.
Именно для того, чтобы оградить и посетителей, и коллекцию от откровенного вранья, и вводят музеи своеобразную аккредитацию. Причем практика — общемировая. В комментариях к посту Тима Ильясова — наглядные примеры: в Акрополе за несанкционированные экскурсии просто выведут за территорию. В Израиле могут даже задержать.
"Например, Иордания. В Иордании очень строго защищают законы. И там невозможно вообще появиться ни на одном объекте, если вас не сопровождает иорданский гид, ну, плюс еще и охранник. То есть они дают возможность работать своим людям, законным людям. И они очень тщательно за этим следят", — рассказал гид-экскурсовод Григорий Тышлер.
В правилах все будто бы предельно просто: экскурсионной может считаться любая группа. От одного до двадцати человек. Только ведь включить в эту категорию — теоретически — можно всех: и безответственных гидов, и компанию друзей.
"Опять же вопрос: музейные смотрители усмотрят в тебе профессионала или нет? Как ты будешь себя вести? Здесь же еще возникает проблема шума, да, насколько громко ты объясняешь. Вот, например, приводит профессор студентов в музей и начинает им что-то рассказывать. Он рассказывает достаточно громко, потому что там несколько человек, чтобы его слышали. Это уже мешает другим посетителям. Если вы тихо шепчете что-то на ухо своей девушке, это другая ситуация. Здесь это все очень на грани", — . поделился своим мнением заместитель председателя Союза художников России искусствовед Сергей Заграевский.
Балансировать на этой грани приходится смотрителям. По сути, это именно они чаще всего решают, нарушены правила или нет. Во многих музеях признаются: эксцессы случаются. Но это, скорее, исключение из правил.
"Мы все-таки стремимся к тому, чтобы прежде чем делать какое-то замечание и предлагать людям проследовать на выход, наши смотрители понаблюдали за тем, что происходит, прислушивались к разговору, который разворачивается. Потому что все-таки экскурсовода профессионального всегда можно отличить. И если смотритель опытный, то мы считаем, что он всегда сможет разобраться в ситуации и отличить группу друзей от нелегального экскурсовода", — объяснила заместитель директора Государственного музея истории религии по научной работе Екатерина Терюкова.
Как показало разбирательство, в случае с преподавателями московского университета — музейщики все сделали правильно: ведь читать лекции в зале педагог может только, получив официальное разрешение. Что сделано не было. И Исторический факультет МГУ принес Третьяковке официальные извинения. А вот в истории Тима Ильясова некорректным глава пресс-службы галереи назвала, наоборот, поведение своих коллег и пообещала довести информацию до руководства. В общем, ходить на выставки молча и в гордом одиночестве по-прежнему не обязательно. А вот читать правила накануне посещения может оказаться полезным.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная России достойно завершила турнир в четвертьфинале
- Черышев и Дзюба признаны открытиями чемпионата мира-2018
- Станислав Черчесов: не смогли сказку сделать былью
- Играем за вас: российская сборная поблагодарила болельщиков за поддержку
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
В Таиланде начали выводить детей из пещеры
- Британцы не планируют новых санкций из-за Эймсбери
- Суд продлил срок задержания пожарного, тушившего "Зимнюю вишню"
- Ливни в Москве: повышен уровень опасности
- Nutricia запустила проект в помощь онкологическим пациентам "Силы есть!"
Самое читаемое
-
Дочь Березовского рассказала, почему ее отца убили в субботу
- ПТРК Javelin, поставленные США на Украину, отказались стрелять
- На западе Казахстана нашли обломки рухнувшего НЛО. Видео
- Страшная авария, унесшая жизни девяти человек, попала на видео
- Выпавшая из окна участница известного телешоу была тайной любовницей олигарха
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезлились: вся правда о стоимости ремонта Bentley Bentayga
- Lada Vesta стала абсолютным бестселлером авторынка
- За "Ё-мобили" попросили миллионы
- Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)
- Угнал и сломал? Возмести! Власти готовят новый законопроект против угонщиков
Экономика
-
"Торговая война" США и КНР: битва началась
- Протекционистская тактика Трампа душит экономику США
- Где работают больше всего: топ-10 стран мира
- Почему ЕС не видит в Китае союзника?
- Самые странные и опасные секты современности
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Защитить цифровую экономику
- В пещере, где заблокированы школьники, падает уровень кислорода
- Украина пытается повлиять на суд над убийцей журналиста
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Сухим из воды. Один день из жизни спасателя-водолаза
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Москва разрушила стереотипы иностранцев
- В перерывах между матчами туристы знакомятся с русскими музеями
- Собянин рассказал об "умном" городе и завершении хорды
- В Москве проводят бесплатную диагностику онкозаболеваний
- Вместо наркоторговцев в разработку попала мать больного ребенка
- Бал, футбол и шахматы: выходные в Москве
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Ощущение молодости может означать замедленное старение мозга
- Ежедневное употребление орехов улучшает качество мужской спермы
- Солнечные батареи из бактерий работают даже в пасмурную погоду
- В библиотеке датского университета найдены три отравленные книги
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков