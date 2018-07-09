Ди Мария может сменить "Пари Сен-Жермен" на "Наполи"

Полузащитник сборной Аргентины с французского "ПСЖ" Анхель Ди Мария в ближайшее время может сменить клубную прописку. Нынешним летом аргентинец может оказаться в чемпионате Италии, подписав контракт с "Наполи".

Руководство неаполитанского клуба намерено предложить Ди Марии трехлетний контракт, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport Mediaset. Годовая зарплата футболиста может составить пять миллионов евро. Известно, что на принятие решения о трансфере Ди Марии мог повлиять новый наставник "Наполи" Карло Анчелотти, который работал с аргентинцем в мадридском "Реале".

В минувшем сезоне игрок сыграл за "ПСЖ" 45 игр, отличившись 21 голом и сделав девять голевых передач.