"Умрет в машине": фельдшеры на Ямале объяснили отказ госпитализировать ветерана

В департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) провели проверку и уволили двух фельдшеров бригады скорой помощи, которые отказались госпитализировать пожилого пациента – ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее на сайте отделения КПРФ в ЯНАО был опубликован рассказ возмущенных родственников 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Нового Уренгоя.

Когда ему стало плохо, приехала скорая. Однако узнав возраст пациента и диагноз фельдшеры отказались его госпитализировать со словами: "А что вы еще хотите,",

Лечащий врач, которая пришла на следующее утро к больному ветерану, сообщила, что его нужно везти в реанимацию и сама стала вызывать скорую.

Сначала ей отказали по причине "нетранспортабельности" больного – фельдшеры опасались, что пациент умрет в их машине.

Спустя три часа машина все-таки приехала, но с родственников взяли расписку об отсутствии претензий в случае смерти мужчины во время перевозки, передает "Интерфакс".

Сейчас ветеран находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Будет проводиться служебная проверка и в отношении старшего врача, которая долго согласовывала вопрос госпитализации пациента, сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Отмечается, что медики действовали с нарушениями, поскольку в сложившейся ситуации обязаны были госпитализировать пациента.