В Приморье загорелся военный "Урал", груженый боеприпасами

В Приморье спасатели потушили автомобиль "Урал", груженый боеприпасами, передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба администрации края, спасателям удалось ликвидировать пожар в районе села Дружба Пограничного района​​​.

По информации краевого учреждения по пожарной безопасности, ЧП произошло в 50 километрах от поселка Пограничный в районе села Дружба. Возгорание ликвидировали в 14:53 по местному времени (7:53 по московскому времени).

По данным МЧС, пострадавших нет, 28 жителей близлежащих домов, в том числе 10 детей эвакуированы на станцию Пржевальскую.

Сотрудники экстренных служб выставили оцепление и обследуют территорию, после чего будет принято решение об открытии проезда и возвращении жителей.