Новости Спорт

Все видео этой рубрики
9 июля 201810:37

Футболист Эвра: Роналду надо переходить в "Ювентус", чтобы играть до 2050 года

EPA

Бывший защитник сборной Франции и итальянского "Ювентуса" Патрис Эвра порекомендовал португальцу Криштиану Роналду стать игроком "старой синьоры". Француз считает, что этот трансфер пойдет португальскому нападающему на пользу.

"Лично я не общался с Роналду на счет его перехода в "Юве", но могу дать ему совет: если он хочет играть до 2050 года, то ему следует переехать в Турин, — приводит слова Эвра Russia Today со ссылкой на Football Italia. – Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Либо он продолжает играть до 2050 года, либо просто доигрывает. И если он выберет "Юве", то на следующий чемпионат мира он поедет не талисманом, а главным героем".

Напомним, что Эвра и Роналду были одноклубниками в английском "Манчестер Юнайтед". Футболисты в стане "красных дьяволов" становились обладателями Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что Роналду дал согласие на свой переход в "Ювентус".

Сейчас

09:55

В Приморье загорелся военный "Урал", груженый боеприпасами

07:46

В Забайкалье из-за паводка эвакуированы тысячи человек

07:43

Ушла из жизни самая пожилая женщина Европы

01:52

Министр по Brexit подал в оставку

19:33

На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов: минимум 10 человек погибли

17:12

Дебошира с "Уральский авиалиний" привлекут за мелкое хулиганство

15:21

В аэропорту Варшавы яд отравил 14 человек

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Отравление "Новичком": британка умерла, подобрав на улице неизвестную емкость

Отравление "Новичком": британка умерла, подобрав на улице неизвестную емкость

1 час назад

Трансляции

Завтра, 10 июля

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
Все трансляции
Жертвами железнодорожной катастрофы в Турции стали 24 человека

Жертвами железнодорожной катастрофы в Турции стали 24 человека

2 часа назад
"Умрет в машине": фельдшеры на Ямале объяснили отказ госпитализировать ветерана

"Умрет в машине": фельдшеры на Ямале объяснили отказ госпитализировать ветерана

1 час назад
Таиланд: в пещере остаются еще восемь детей и тренер

Таиланд: в пещере остаются еще восемь детей и тренер

4 часа назад
В Приморье загорелся военный "Урал", груженый боеприпасами

В Приморье загорелся военный "Урал", груженый боеприпасами

1 час назад
Джастин Бибер женится на Хэйли Болдуин

Джастин Бибер женится на Хэйли Болдуин

3 часа назад
Черчесов: в Катаре мы сделаем лучше!

Черчесов: в Катаре мы сделаем лучше!

13 часов назад
Чемпионат сенсаций: болельщиков ждут европейские полуфиналы

Чемпионат сенсаций: болельщиков ждут европейские полуфиналы

14 часов назад
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

2 часа назад
Посольство России в США рекомендовало ЦРУ подучить географию

Посольство России в США рекомендовало ЦРУ подучить географию

4 часа назад
Эксперты: если пенсионный возраст будет низкий, экономика развалится

Эксперты: если пенсионный возраст будет низкий, экономика развалится

12 часов назад
Сага о сайре: Роскачество развеяло мифы о рыбных консервах

Сага о сайре: Роскачество развеяло мифы о рыбных консервах

3 часа назад
Минимум риска: что должно быть прописано в ДДУ

Минимум риска: что должно быть прописано в ДДУ

1 час назад
Собаки попали в Америку из Сибири и не пережили колонизацию, но оставили после себя заразную форму рака

Собаки попали в Америку из Сибири и не пережили колонизацию, но оставили после себя заразную форму рака

40 минут назад
Момент убийства экс-футболиста на Кубани попал в объектив камеры наблюдения

Момент убийства экс-футболиста на Кубани попал в объектив камеры наблюдения

42 минуты назад
Какими получились "Монстры на каникулах 3": предпремьерный обзор

Какими получились "Монстры на каникулах 3": предпремьерный обзор

1 час назад
Вести.net: компании HTC предсказывают крах

Вести.net: компании HTC предсказывают крах

1 час назад
Назван самый популярный кузов в России

Назван самый популярный кузов в России

1 час назад
Смотрите молча? Третьяковка начала борьбу с "черными гидами"

Смотрите молча? Третьяковка начала борьбу с "черными гидами"

1 час назад
5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться

5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться

1 час назад
В Киргизии разбился спасавший альпинистов вертолет

В Киргизии разбился спасавший альпинистов вертолет

1 час назад
В Башкирии мать забила до смерти капризную дочь

В Башкирии мать забила до смерти капризную дочь

2 часа назад
Президент Польши заявил Украине, что трагедия на Волыни была этнической чисткой

Президент Польши заявил Украине, что трагедия на Волыни была этнической чисткой

2 часа назад
Черышев и Дзюба включены в сборную открытий чемпионата мира-2018

Черышев и Дзюба включены в сборную открытий чемпионата мира-2018

2 часа назад
В Забайкалье из-за паводка эвакуированы тысячи человек

В Забайкалье из-за паводка эвакуированы тысячи человек

3 часа назад
Ушла из жизни самая пожилая женщина Европы

Ушла из жизни самая пожилая женщина Европы

3 часа назад
Японские власти решают, кому отдать прах главаря "Аум Синрикё"

Японские власти решают, кому отдать прах главаря "Аум Синрикё"

3 часа назад
Юбилей Астаны: сердце Казахстана должно работать на благо всего мира

Юбилей Астаны: сердце Казахстана должно работать на благо всего мира

4 часа назад
Луис Энрике станет новым наставником сборной Испании

Луис Энрике станет новым наставником сборной Испании

4 часа назад
Жена Полански обвинила Американскую киноакадемию в лицемерии

Жена Полански обвинила Американскую киноакадемию в лицемерии

5 часов назад
Прием у Ленина, dog station и другие аспекты работы футбольным волонтером

Прием у Ленина, dog station и другие аспекты работы футбольным волонтером

5 часов назад
Министр по Brexit объяснил свое решение покинуть пост

Министр по Brexit объяснил свое решение покинуть пост

7 часов назад
Минфин прогнозирует рост профицита бюджета в 2019 до 1,8%

Минфин прогнозирует рост профицита бюджета в 2019 до 1,8%

7 часов назад
В России разрабатывают "глушитель" вражеских спутников

В России разрабатывают "глушитель" вражеских спутников

7 часов назад
Марио Фернандес попал в сферу интересов "Интера"

Марио Фернандес попал в сферу интересов "Интера"

8 часов назад
Минфин предлагает отменить льготный акциз для российского вина

Минфин предлагает отменить льготный акциз для российского вина

9 часов назад
Жертвами ДТП в Крыму стали три человека, в том числе ребенок

Жертвами ДТП в Крыму стали три человека, в том числе ребенок

11 часов назад
Израильские самолеты совершили налет на сирийскую авиабазу

Израильские самолеты совершили налет на сирийскую авиабазу

11 часов назад
Государство защитит дольщиков от обмана

Государство защитит дольщиков от обмана

12 часов назад
Илон Маск испытал подлодку для спасения детей в Таиланде

Илон Маск испытал подлодку для спасения детей в Таиланде

12 часов назад
Россиянки победили в Кубке Европы по пляжному футболу

Россиянки победили в Кубке Европы по пляжному футболу

12 часов назад
Несгибаемый народ: как Иран живет под санкциями

Несгибаемый народ: как Иран живет под санкциями

13 часов назад
Для кибератак хакеры используют "умную" технику, знакомую с привычками людей

Для кибератак хакеры используют "умную" технику, знакомую с привычками людей

13 часов назад
Американцы боятся, что Путин завербует Трампа

Американцы боятся, что Путин завербует Трампа

15 часов назад
На Бали хочу: что купить на острове серферов по цене двушки в Москве

На Бали хочу: что купить на острове серферов по цене двушки в Москве

08.07.2018 10:00
Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

06.07.2018 21:37
Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

06.07.2018 14:03
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Конституция США наводнила игры оружием

Конституция США наводнила игры оружием

18 часов назад
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33