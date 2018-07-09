Футболист Эвра: Роналду надо переходить в "Ювентус", чтобы играть до 2050 года

Бывший защитник сборной Франции и итальянского "Ювентуса" Патрис Эвра порекомендовал португальцу Криштиану Роналду стать игроком "старой синьоры". Француз считает, что этот трансфер пойдет португальскому нападающему на пользу.

"Лично я не общался с Роналду на счет его перехода в "Юве", но могу дать ему совет: если он хочет играть до 2050 года, то ему следует переехать в Турин, — приводит слова Эвра Russia Today со ссылкой на Football Italia. – Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Либо он продолжает играть до 2050 года, либо просто доигрывает. И если он выберет "Юве", то на следующий чемпионат мира он поедет не талисманом, а главным героем".

Напомним, что Эвра и Роналду были одноклубниками в английском "Манчестер Юнайтед". Футболисты в стане "красных дьяволов" становились обладателями Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что Роналду дал согласие на свой переход в "Ювентус".