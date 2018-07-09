Момент убийства экс-футболиста на Кубани попал в объектив камеры наблюдения

Камера уличного наблюдения запечатлела момент убийства, произошедшего в минувшее воскресенье, 8 июля, около кафе в городе Кропоткине, расположенном в Кавказском районе Краснодарского края.

На записи виден конфликт между группой мужчин. Участники противостояния о чем-то спорили, после чего один из них выстрелил в своего оппонента из пистолета.

Пострадавший скончался от полученного ранения в машине скорой помощи по дороге в лечебное учреждение.

По данным СМИ, убитым оказался экс-футболист Тазир Кариев, выступавший за футбольный клуб "Ангушт" из Назрани.

Стрелок задержан, в настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.