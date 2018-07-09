9 июля 201810:56
ЦСКА намерен выкупить права на Мусу
Руководство московского ЦСКА планирует удержать футболиста сборной Нигерии Ахмеда Мусу в своих рядах. Армейцы готовы выкупить права на нападающего, который в минувшем сезоне выступал за клуб из Москвы на правах аренды.
На данный момент, нигериец принадлежит английскому "Лестеру ", в котором он не имел достаточного игрового времени. И как сообщает "Спорт-экспресс " со ссылкой на Soccernet, в Англию Муса не вернутся. В ЦСКА остались впечатлены игрой форварда в составе сборной Нигерии на чемпионате мира, где он стал автором двух забитых голов.
В минувшем сезоне Муса сыграл за "красно-синих " в десяти матчах и забил шесть мячей.
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