Самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке

В понедельник во Владивостоке был замечен личный самолет лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.

Борт пробыл в аэропорту около трех часов, после чего вылетел в Пхеньян. О присутствии в самолете лидера КНДР Ким Чен Ына не сообщается.

По данным южнокорейского агентства "Ренхап", на самолете могли прибыть северокорейские чиновники, которые ведут подготовку к возможной поездке Ким Чен Ына на предстоящий в сентябре Восточный экономический форум.

Как сообщалось ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров время своего визита в Пхеньян передал приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщал, что Ким Чен Ын приглашен на Восточный экономической форум. От Пхеньяна официального ответа пока не поступало.