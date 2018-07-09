Экстремал едва не погиб во время прыжка со скалы из-за сердечного приступа. Видео

Любитель экстремального отдыха едва не расстался с жизнью – инцидент, произошедший в воскресенье, 8 июля, в муниципалитете Убераба в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии, попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.

Мужчина прыгнул со скалы при помощи специальной системы веревок. В этот момент у него случился сердечный приступ, и он потерял сознание.

Спутники пострадавшего сообщили о произошедшем в экстренные службы. Прибывшие медики провели эвакуацию при помощи спасателей – травмированного мужчину пришлось выносить на руках по труднопроходимой местности до ближайшей дороги.

Экстремал был доставлен в госпиталь, где у него, помимо проблем с сердцем, обнаружили перелом костей таза. Состояние 44-летнего мужчины оценивается как тяжелое, сообщает портал EM.com.br.