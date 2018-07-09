Опубликовано видео падения вертолета на жилой дом в США

В американском городе Вильямсбург (штат Вирджиния) как минимум один человек погиб после крушения вертолета. Robinson R44, в котором находился только пилот, рухнул в жилом квартале, неподалеку от кампуса местного колледжа.

В результате крушения вертолета загорелся дом и погиб человек, который в нем находился, передает CBS и публикует видео происшествия.