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9 июля 201811:22

Опубликовано видео падения вертолета на жилой дом в США

Facebook/Scott Gorslene

В американском городе Вильямсбург (штат Вирджиния) как минимум один человек погиб после крушения вертолета. Robinson R44, в котором находился только пилот, рухнул в жилом квартале, неподалеку от кампуса местного колледжа.

В результате крушения вертолета загорелся дом и погиб человек, который в нем находился, передает CBS и публикует видео происшествия.

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