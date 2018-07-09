Коутиньо может перейти в "ПСЖ" за 270 млн евро

Футболист сборной Бразилии и испанской "Барселоны" Фелипе Коутиньо заинтересовал "Пари Сен-Жермен". Парижского клуба намерен сделать предложение действующим чемпионам Испании в размере 270 миллионов евро. О сроках предполагаемого соглашения не сообщается.

Представители "ПСЖ" уже обратились к агенту 26-летнего полузащитника и начали переговоры по поводу совершения сделки, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Mundo Deportivo. Примечательно, что парижане пока не совершали официального запроса в "Барселону".

Mundo Deportivo | Une du 9 juillet



OFFRE DU PSG DE 270 MILLIONS



• Le club parisien veut retenter de prendre un crack au Barça et va tout faire pour Coutinho.



• Ils le veulent pour retenir Neymar et ont transmis l’offre à son agent, mais le Barça n’est pas vendeur. pic.twitter.com/GdVQAV8Ekn — Barça France (@FranceFCB) 9 июля 2018 г.

Напомним, что Коутиньо стал игроком "Барселоны" в январе 2018 года, перейдя из английского "Ливерпуля". В его действующем контракте с "блаугранас" прописаны отступные в размере 400 миллионов евро.

В минувшем сезоне Коутиньо принял участие в 18 играх за "Барсу", став автором восьми мячей и сделав пять результативных передач.